أكثر من 68 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات بالسويس خلال مارس الماضي

بلغ إجمالي إيرادات جمارك سيارات النقل والملاكي بالسويس خلال مارس الماضي 68 مليونا و152 ألف جنيه.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح اليوم الاثنين، إن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 403 سيارات ملاكي موديلات وطرازات ومناشئ مختلفة إفراجا نهائيا للاستخدام الشخصي والتجاري من ضمنها 93 سیارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقیمة 80 مليونا و463 ألف جنيه.

وأضاف المصدر أنه تم الإفراج عن 181 سيارة نقل وميكروباص للاستخدام التجاري خلال تلك الفترة بقيمة 48 مليونا و106 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت بلغ 25 سيارة، كما تم إعادة تصدير 188 سيارة سبق الإفراج عنها تحت نظام الإفراج المؤقت.