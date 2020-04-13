الصحة العالمية: يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن فيروس كورونا المستجد ينتشر سريعا ويتراجع بشكل أبطأ، ما يعني أنه يجب تفادي الاستعجال في رفع القيود المفروضة بسبب الجائحة.



وقال جيبريسوس - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "إن القرارات الخاصة بفرض أو إلغاء أي قيود عامة يجب أن تعتمد قبل كل شيء على أولوية حماية حياة الناس"، مشددا على ضرورة أن يتم اتخاذها بناء على الإرشادات المستندة إلى المعلومات المعروفة حول فيروس كورونا.



وأكد أن عدوى فيروس كورونا "تتصاعد بشكل سريع جدا، لكنها تتراجع بصورة أبطأ"، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ستصدر غدا الثلاثاء توصيات للدول التي تنظر في رفع القيود، تشمل 6 معايير أكثر أهمية.