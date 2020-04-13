محافظ المنيا يتابع تجهيز المساعدات لأسر الحجر الصحي بقرية منشية نيازي

تابع أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه محمد محمود أبوزيد، التجهيزات الخاصة بعدد من المساعدات العينية المقدمة للأسر، تحت الحجر الصحي المنزلي بقرية منشية نيازي التابعة لقرية برطباط بمركز مغاغة، بهدف توفير كافة الاحتياجات لتلك الأسر من المواد الغذائية.

قال المحافظ، إن المحافظة مستمرة في توفير كافة سبل الدعم للقرى داخل الحجر الصحي المنزلي، مؤكدا أن الاهتمام بالمواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع والمواد الغذائية من أولويات العمل، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، لتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

وأوضح المحافظ أن سلامة وأمان المواطنين، في أولى الاهتمامات، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أي مواطن بشكل عام.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بالالتزام داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوي.

هذا.. وكلف محافظ المنيا، اللواء إيهاب ذهني رئيس مركز مغاغة، بحصر الأسماء المستحقة لصرف المنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بقرية منشية نيازي التابعة للوحدة المحلية لقرية برطباط، تمهيدا لتيسير إجراءات صرفها وتسليمها للأهالي في منازلهم، بسبب وضع عدد من المنازل بالقرية تحت الحجر الصحي المنزلي.