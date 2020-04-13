قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تفقد اليوم مجموعة من مكاتب البريد في اليوم الأول من صرف منحة الـ 500 جنيه التي أقرها الرئيس السيسي، للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية ««dmc، مساء الاثنين، أن وزير الاتصالات تفقد أيضًا جزء من مكاتب الصرف للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد أن الإجراءات الاحترازية نفذت على أعلى مستوى، حيث لم يحدث أي تكدسات والتزم المواطنون بإجراءات الوقاية.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من صرف المنحة لحوالي 50% من العمالة المنتظمة، منوهًا أن الصرف تم للفئة التي حدد لها عن طريق الرسائل النصية.

وبدأت وزارة القوى العاملة، منذ صباح اليوم الاثنين، في صرف المنحة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساندة من الدولة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، وقدرها 500 جنيه، لنحو مليون و400 ألف مستحق.