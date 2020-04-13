دراسة: جراحو بريطانيا لا يحصلون على الملابس الواقية من فيروس كورونا

أفادت دراسة حديثة متعلقة بأوضاع الأطباء البريطانيين المشرفين على علاج حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بأن 32% من الجراحين في المجال لا يمتلكون الملابس الواقية من معاطف وأقنعة وقفازات، تقيهم من العدوى بالمرض.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، تضمنت الدراسة الصادرة عن كلية الجراحين الإنجليزية استطلاعا لرأي 1978 جراحا يعملون مع الحالات المصابة، ومن الجراحين من هم تحت التدريب وممرضات.

وأفاد 39% من الجراحين المشمولين بالدراسة في اسكتلندا، بعدم حصولهم على ملابس واقية وأقنعة، بينما أكد 36% من جراحي نورث ويست البريطانية الأمر نفسه.

وفي أغلب مناطق بريطانيا، أكد 41% من الجراحين فقط أنهم يحصلون على الملابس الواقية اللازمة، بينما في بعض المناطق البريطانية تصل نسبة الجراحين الذين يفتقرون للأقنعة لـ70%.

ويقول نصف الجراحين المشمولين بالدراسة، إنهم يفتقرون لتوفير تحليلات الإصابة بكورونا إذا ما شك أحدهم في تعرضه للفيروس.

وقال أحد الجراحين المشمولين بالدراسة، إنه وزملاؤه ناشدوا إدارة مستشفاهم، بتوفير الأقنعة بعدما أصيب 6 منهم بالعدوى من التعامل مع أحد مرضى كورونا، بينما أضاف جراح آخر في نفس الدراسة: "نحن بمثابة الجنود الذين يذهبون للحرب بدون آليات مدرعة يتحصنون بها".

وتأتي تلك الدراسة في أعقاب تصريحات وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، المثيرة للجدل، حينما طالب الأطباء البريطانيين بالاقتصاد في استخدام الأقنعة عندما تقتضي الحاجة فقط.

ويقول سو هيل، نائب مدير كلية الجراحين المشرفة على الدراسة، إن الكثير من أولئك الجراحين لديهم عائلات في بيوتهم عرضة للعدوى، إذا أصيب الجراحين بالفيروس، مضيفا أنه من غير الأخلاقي أن يتم تعريض الأطباء الذين يحافظون على حياة الآخرين للخطر.

وبحسب الدراسة، قال 71% من الجراحين المشمولين، إنهم يرجحون ألا تتجاوز بريطانيا أزمة كورونا بدون أن تخضع عامة الشعب للتحليلات اللازمة التي لا تتوفر.