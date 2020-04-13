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المغرب.. تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 12:20 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 12:20 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 85 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت «الصحة»، حسبما نشرت وكالة الأنباء المغربية، اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيرس كورونا في المملكة وصل إلى 1746 حالة.

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