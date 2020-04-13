قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن المواقع المختلفة للوزارة تحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، واستمرار عجلة الإنتاج، معقبًا: «كورونا لن يوقفنا عن التنمية في كل المجالات والخطط التنفيذية».

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن الإجراءات الاحترازية تشمل الكشف الطبي على العاملين أو أي خبير أجنبي يتم التعامل معه، وإصدار نشرات بأهمية ارتداء الأدوات الاحترازية من كمامات وقفازات، إضافة إلى أهمية تحقيق التباعد وخفض عدد الأفراد داخل أماكن العمل، مؤكدًا تطبيق هذه الإجراءات في كل الأماكن سواء ديوان الوزارة أو مواقع العمل أو محطات الإنتاج أو شبكات التوزيع ومراكز الخدمة التي تتعامل مع المواطنين.

وأشار إلى إطلاق الآليات الإلكترونية للتعامل مع المواطنين؛ لمنع التجمعات والاحتكاك قدر المستطاع، لافتًا إلى أن الكهرباء هي حجر أساس التنمية في مصر عبر تأمين التغذية الكهربائية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح متحدث وزارة الكهرباء أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير شبكة النقل وشبكات التوزيع والإنتاج، ذاكرًا أن الوزارة لم توقف العمل في مشروع خط برج العرب الترفيهية برغم السياسة العامة بتخفيض عدد العمالة، مع الحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن مشروع خط برج العرب الترفيهية له أهمية في تحقيق التغذية الكهربائية لكل الأماكن بطول الساحل الشمالي حتى ليبيا، ويساعد في المشروعات الاستراتيجية التنموية على الساحل الشمالي، وتفريغ القدرات الناتجة من المحطة النووية في الضبعة، وتدعيم التغذية الكهربائية مع مطروح والربط الكهربائي مع ليبيا.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن الانتهاء من مشروع خط برج العرب الترفيهية جهد 220ك.ف، مشيرة إلى إطلاق التيار اليوم لتغذية المشروعات الاستراتيجية لمدينة برج العرب الترفيهية والساحل الشمالي وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولي مع ليبيا.