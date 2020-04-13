محافظ المنيا يتابع انتظام صرف منحة العمالة بمكاتب البريد وفروع البنك الزراعي

تابع اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعدد من فروع البنك الزراعي، ومكاتب البريد المخصصة لصرف المنحة.

وتفقد المحافظ، أعمال الصرف في فرعي البنك الزراعي المصري بقرية نزلة حسين ومدينة المنيا، وكذلك مكتبي البريد الرئيسي بميدان المحطة ومجمع المصالح.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة لبدء صرف تلك المنحة، في ضوء اهتمام رئيس الجمهورية لتوفير جميع سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم أو تكدس؛ حفاظًا على صحة المواطنين ، وضمن اتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية كافة.

وأعلن المحافظ، أنه تم تجهيز 114 فرعًا للبنك الزراعي المصري، لصرف المنحة، لحوالي 55 ألف من المستحقين، كما تم تجهيز 170 مكتبًا بريدًا و12 منفذًا إضافيًا، لتسهيل اجراءات صرف المنحة، لحوالي 161 ألف مستفيد، وذلك خلال الفترة من الاثنين 13-4-2020، وحتى الخميس 16-4-2020.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بزيادة عدد المقاعد المخصصة للمواطنين لمواجهه الزحام، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.

وناشد المواطنين المستحقين لصرف المنحة بعدم التوجه لصرف المستحقات إلا بعد أن تصل رسالة نصية على هاتف المستحق والتي تكون قبل 24 ساعة من اليوم المحدد للصرف، ويتم بالرسالة تحديد اليوم والتاريخ لصرف المنحة من أقرب مكتب بريد أو أقرب فرع للبنك الزراعي.

وخصصت وزارة القوى العاملة الرقم الساخن 142 لمعرفة اليوم المحدد لكل مواطن للصرف وجهة الصرف المخصصة له.