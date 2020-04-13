انطلاق أكبر حملة لتطهير وتعقيم المنشآت الحيوية في الشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اصطفاف مركبات ومعدات التطهير والتعقيم والأطقم الفنية البشرية؛ لانطلاق أكبر حملة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والعامة والمستشفيات، ومواقف السيارات ومحطات السكة الحديد، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي عن طبيعة عمل المعدات المشاركة والمستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح أنه تم وضع خطة للتطهير بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع الاستمرار في نشر الرسائل التوعوية للمواطنين لتعريفهم بخطورة الفيروس، وأعراضه وكيفية الوقاية منه.

واصطفت المعدات والسيارات والأطقم الفنية البشرية المشاركة أمام الديوان العام للمحافظة، بالتنسيق مع مديريات الشؤون الصحية والطب البيطري والزراعة والشباب والرياضة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وجمعية "الهلال الأحمر"، فيما ضمت المعدات المشاركة في الحملة 14 سيارة "نصف نقل – فنطاس"، و114 موتور متنوع بسعة مختلفة، بالإضافة إلى 47 طاقمًا فنيًا مُدربًا يضم سائقين وعمال وفنيين.