ملتزمون بالحجر الصحى.. ولا نخرج من الغرف إلا للضرورة القصوى.. ونثق فى أن الغد سيكون أفضل



رغم طرح معظم بروموهات مسلسلات رمضان، إلا أن الكثيرين توقفوا عند برومو «سكر زيادة»، الذى يجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندى لأول مرة فى مشوارهما الفنى؛ حيث أصبح بين عشية وضحاها مثار حديث مواقع التواصل الاجتماعى، وتم تداوله على نطاق واسع ليتصدر نسب المتابعات.



وتباينت ردود الأفعال وتوقعات الجمهور للعمل، قبل مشاهدته، ووصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى مشادات كلامية بين طرف يسخر من المرحلة العمرية لنجمات المسلسل، ويرى أن هناك صعوبة فى مشاهدة مسلسل بطلاته اختفين عن الأضواء لسنوات طويلة وسط منافسة كبيرة مع نجوم الجيل الحالى، وبين طرف آخر يدافع عن حق بطلاته «سكر زيادة» فى العمل، معتبرين هذه السخرية تنمرا، رافضين الحكم على العمل قبل مشاهدته، ومؤكدين أن «البرومو» يعكس حالة من البهجة ويبشر بعمل درامى كوميدى مختلف، وذلك بعد أن ظهرت نبيلة عبيد ونادية الجندى الملقبتان بنجمة مصر الأولى ونجمة الجماهير بشكل ملفت من حيث الحيوية والتفاعل والجمال، إضافة لكشف البرومو عن مشاركة عدد كبير من النجوم ضيوف شرف، منهم الفنان أحمد السقا.



مسلسل «سكر زيادة» الذى يضم أيضا الفنانتين سميحة أيوب وهالة فاخر، مأخوذ عن فورمات لمسلسل أمريكى بعنوان the golden girls والذى لعب بطولته فنانات فى مثل المرحلة العمرية منهن بيتى وايت وبيترس آرثر ورو ماكلانان واستيل جيتى، وبدأ عرضه عام 1985 واستمر لـ 7 مواسم متتالية، كان آخرها عام 1992 ووصل عدد حلقاته نحو 180 حلقة وفاز بأكثر من 30 جائزة منها 4 «جولدن جلوب»، و«إيمى» كأفضل مسلسل كوميدى، بخلاف ترشيحه للفوز بأكثر من 80 جائزة أخرى.



ربما كانت ظروف تصوير مسلسل «سكر زيادة» ليست فى صالح بطلاته العائدات للمنافسة بعد غياب، بعد أن تزامن التصوير مع انتشار فيروس كورونا، واتخاذ لبنان التى يتم فيها تصوير المسلسل تدابير وإجراءات احترازية أدت إلى وقف التصوير، ليدخل صناع «سكر زيادة» فى عزلة كاملة، بعد أن طالبت السلطات اللبنانية من المواطنين والمقيمين بتطبيق الحجر الصحى على أنفسهم والالتزام بالبقاء ببيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لينقطع التصوير لفترة قبل أن يتخذ قرارا بعودته حتى يلحق بالعرض الرمضانى.



من لبنان تحدثت الفنانة نبيلة عبيد لـ«الشروق» وهى تطمئن جمهورها عليها وعلى كل المشاركين فى العمل وقالت: كلنا نعمل فى ظروف صعبة وفى أجواء مقلقة للغاية، وفى نفس الوقت نسابق الزمن حتى ننتهى من التصوير لكن كلنا ثقة فى الله سبحانه وتعالى أنه سيهونها علينا وستمر الأزمة على خير.



وأضافت أن كل العاملين بالمسلسل ملتزمون بالحجر الصحى بعيدا عن التصوير وكل فرد من أفراد المسلسل ملتزم بغرفته لا يخرج منها سوى للضرورة فقط.



وقالت الفنانة نبيلة عبيد: إنها تعلم أن كل الناس مشغولة بفيروس كورونا الذى يأخد كل اهتمامتنا جميعا ولا أحد يدرى ماذا سيحدث غدا، والمزاج العام لكل العالم متعكر، ولا أحد قادر على التعامل مع التغييرات الكبيرة التى طرأت على حياته منذ انتشار الفيروس، لكنها على ثقة أن الغد سيكون أفضل وستعود الحياة لطبيعتها من جديد داعية أن تمر هذا الغمة سريعا وبسلام.



كان ملفتا فى مسلسل «سكر زيادة» منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه، عدم وجود خلافات بين بطلتيه، خاصة على ترتيب الأسماء على التتر، والتى عادة تكون سببا فى إثارة المشكلات فى الأعمال الفنية عندما يلتقى نجمان كبيران، ولكن على عكس المتوقع كانت أجواء «سكر زيادة» مختلفة، فمنذ اللحظة الأولى أعلنت نبيلة عبيد ونادية الجندى أن البطولة مناصفة بينهما وارتضيتا بذلك، وسبق المنتج صادق الصباح ــ منتج العمل ــ طرح أى سؤال حول طريقة كتابة الأسماء على التتر بأن شرح لهما فى بداية الاجتماعات التحضيرية للمسلسل، عن تصور الشركة ومخرج العمل وائل إحسان لطريقة كتابة أسماء البطلتين على التتر وحصلت حالة رضا شديدة خاصة أن الطريقة ــ كما أكدت الفنانة نبيلة عبيد فى تصريحاتها لـ«الشروق»ــ تراعى مكانتهما وتاريخهما ونجوميتهما.



جدير بالذكر أن المسلسل يشارك فيه مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب قائمة طويلة من ضيوف الشرف منهم صبرى فواز وبيومى فؤاد وإنجى على ومصطفى أبو سريع وروجينا والمطرب أحمد فهمى ومحمد عادل وسليمان عيد وطارق عبدالعزيز وبدرية طلبة.