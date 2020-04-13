في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المطالبة ببقاء أغلب شعوب العالم في المنزل، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اصيبت امرأة من ولاية نورث كارولينا الأمريكية بالفيروس، على الرغم من بقائها في المنزل ثلاثة أسابيع متتالية.

قالت راشيل بروميرت لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "هذا أقوى مرض مررت به على الإطلاق والأكثر خوفًا من أي وقت مضى أنا مرعوبة للغاية".

أوضحت راشيل التي تعاني من اضطراب في المناعة الذاتية، أنها غادرت منزلها آخر مرة في طريقها إلى الصيدلية في منتصف مارس، وبسبب مرضها المناعي، حافظت على الإجراءات الوقائية المتبعة، بابتعادها عن الآخرين، بل ووصل الأمر بابتعادها عن زوجها الذي يعيش في غرفة منفصلة داخل المنزل.

وأضافت راشيل أنه في إحدى المرات، أن جاءت امرأة لتوصيل البقوليات إليها، وتركت كيس الطعام على عتبة منزلها، ما يفتح احتمالات أن تكون الإصابة قد انتقلت إليها من المرأة، التي قد تكون مصابة بالفيروس.

حيث قالت راشيل إنها التقطت كيس البقوليات من أمام عتبة منزلها بدون ارتداء القفازات الواقية، وإن ذلك ربما نقل إليها العدوى: "اعتقدت أنني أفعل كل شيء بشكل صحيح، لكني لم أرتدي قفازات في هذه المرة، وفي النهاية أصبت بالمرض".