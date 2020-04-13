كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، تفاصيل اجتماعات "الفيديو" مع اللاعبين وذلك خلال فترة التوقف الأخيرة بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي:«البعض يظن أننا نعقد اجتماعات عادية، ولكن الأمر بعيد جدًا عن ذلك، عندما نبدأ التدريبات في العاشرة صباحًا، يبدأ الجميع في التحدث منذ التاسعة والنصف، والوضع يكون عشوائيًا للغاية وبالأخص كان ذلك في الأيام الأولى».

وأضاف:« الالتزام أمر ضروري للغاية، نحن نعاقب من يتأخر على موعد التدريب، أنا سعيد بهذا الأسلوب المتطور في التواصل».

وأكمل:«لك أن تتخيل لو كان قد حدث ذلك (التواصل بالفيديو) في الثمانينيات على سبيل المثال أعتقد أن الوضع كان سيصبح جنونيًا».

وتوقف الدوري الإنجليزي في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا، وذلك بعدما كان ليفربول قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الأول له من 30 عاما.