وفاة حاخام إسرائيل السابق بكورونا

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد، وفاة الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال نتنياهو في بيان، إنه "من المؤسف أن الحاخام باكشي-دورون قد أصيب بفيروس كورونا ولم تفلح جهود الأطباء في إنقاذه"، وفقا لوكالة "رويترز".

وتوفي إلياهو باكشي -دورون الذي عمل كبير حاخاميين للسفارديم أو اليهود المنحدرين من أصول شرق أوسطية أو شمال إفريقيا- في ساعة متأخرة ليل الأحد؛ بسبب مشكلات ناجمة عن فيروس كورونا في مستشفى بالقدس المحتلة عن 79 عاما.

وباكشي-دورون كان الحاخام الأكبر للسفارديم في إسرائيل بين عامي 1993 و2003، ولد في القدس عام 1941 وكان حاخام حيفا مدى 18 عاما قبل ان ينتخب حاخاما لإسرائيل.

وقال المستشفى في بيان، إن الحاخام المتوفي دخل المستشفى قبل أيام وهو كان يعاني في الأصل من أمراض، وقد تدهورت صحته بعد إصابته بفيروس كورونا.

والحاخامية العليا هي أعلى مرجعية دينية في إسرائيل ويترأسها حاخامان أكبران، الأول يمثل اليهود الشرقيين (السفارديم)، والثاني يمثل اليهود الغربيين (الأشكيناز).

وسجلت إسرائيل حتى الآن 104 حالات وفاة بكورونا، و11 ألفا و145 حالة إصابة بالفيروس. وتعد القدس الغربية أكبر بؤرة لتفشي كورونا، حيث وصل عدد المصابين بها إلى 1959، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

من جهة أخرى، رفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، طلب رئيس البرلمان (الكنيست) بيني غانتس، منحه مزيدا من الوقت لتشكيل الحكومة، مما يثير التكهنات بشأن إمكانية إحالة الأمر إلى نتنياهو.

وطلب جانتس، السبت الماضي، من ريفلين، تمديد المهلة المحددة حتى منتصف ليل الاثنين، في ظل استمرار المحادثات لتشكيل ائتلاف محتمل مع نتانياهو.

وفوض ريفلين قبل 4 أسابيع رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 2 مارس، وكانت الثالثة في أقل من عام.