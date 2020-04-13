أكد عبد المنعم باه، السكرتير العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن هناك اتجاه لتعديل موعد حفل تسليم جوائز الأفضل، أملا في حضور جميع النجوم، مما يساهم في إنجاح الحفل.

قال باه خلال استضافته عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "للأسف شيء محزن أن يقاطع اللاعبون الحفل، لا أحد يعلم الفائز بالجائزة سوى يوم الحفل".

وأضاف "نسعى لأن تكون النسخة القادمة في توقيت لا يتعارض مع التزامات اللاعبين، ربما يقام في ديسمبر ليكون النجوم متاحين قدر الإمكان".

وأشار السكرتير العام للكاف "لا يمكن إجبار لاعب على الحضور أو نعاقب لاعبا على عدم حضوره، بالطبع نثق في لاعبينا ونتفهم أسباب عدم حضورهم".

وأتم تصريحاته "الحفل الماضي الذي استضافه منتجع سهل حشيش كان رائعا، وقرر الكاف أن تمتد الشراكة ليقام الحفل القادم في شرم الشيخ".

وشهد هذا الحفل تتويج النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في القارة، بينما تخلف عن الحضور زميله محمد صلاح، وأيضا الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي لارتباطه بخوض مباراة في نفس يوم الحفل ضد مانشستر يونايتد في كأس رابطة المحترفين.