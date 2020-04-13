تبون يلغي الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين واستبداله بإجراءات تحفيزية

ألغى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الخدمة المدنية للأطباء الأخصائيين واستبدال هذا النظام بإجراءات أخرى لتحفيز الأطباء على العمل بولايات جنوب البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة النهار الجزائري، اليوم الاثنين، كشف تبون عن عدة تحفيزات منها لممارسة المهنة بولايات الجنوب واحتساب سنة تقاعد لكل الممارسين الذي واجهوا وباء فيروس كورونا المستجد مدة شهرين.

كما أشار الرئيس الجزائري إلى تقديم تسهيلات للحاصلين على شهادة البكالوريوس بالجنوب بالولوج كلية الطب بمعدل 14، على أن يتعهد بممارسة المهنة لمدة خمس سنوات في ولايته قبل أن يتنقل إلى منطقة أخرى إذا رغب في ذلك، منوهًا أنه في حال الإخلال بهذا التعهد يمنع من ممارسة المهنة في مكان آخر وتلغى شهادته.

وفي ذات السياق قرر الرئيس تبون تقديم تحفيزات مالية منها مضاعفة أجور الراغبين في التنقل الى ولايات الجنوب لممارسة مهنة الطب.