حملات مُكبرة لفض الأسواق الشعبية منعا لانتشار كورونا بالشرقية

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، اليوم الاثنين، حملات مُكبرة لفض الأسواق والسويقات العشوائية ومنع تجمعات‫ المواطنين؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

أسفرت الحملات عن فض أسواق قرى "الزنكلون – أم الزين – الشوبك – شنمبارة – بُردين – النخاس – بهنباي" بمركز ومدينة الزقازيق، وأسواق قرى "العصايد – العكل – فرغان – أكراش – قرموط صهبرة" التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم، وأسواق الاثنين بقرى "قهبونة - أم صوير" وترعة "سراج" التابعة لمركز ومدينة الحسينية، وسوق الإثنين بميدان "أبو سبيبة" بمدينة القُرين.

كما جرى فض أسواق قرى "الزرزمون – المحمودية" وسويقة ببندر مركز ومدينة ههيا، وأسواق قرى "النوبة – الدهاشنة – أولاد مهنا – غيته – ميت حبيب – الجوسق – شبرا النخلة – منشأة السلام – حفنا – قرملة" التابعة لمركز ومدينة بلبيس، وسوق الإثنين بمدينة القنايات، وآخر ببندر مدينة منيا القمح، وأسواق قرى "المحمدية – زهر شرب" التابعتين لدائرة المركز.

وفض السوق الأسبوعي بمركز ومدينة مشتول السوق، وأسواق قرى "السماعنة – الحجاجية القديمة – الديدامون" بمركز ومدينة فاقوس، والسوق الأسبوعي بمركز ومدينة صان الحجر، والأسواق الأسبوعية ببندر مركز ومدينة أبو حماد، وقرى "العراقي – التحرير – تل مرداس" التابعة لدائرة المركز.

من جانبه، ناشد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المواطنين بضرورة الالتزام بعدم الخروج من المنازل إلا في حالة الضرورة، وعدم التجمع في الأسواق والسويقات لتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وأكد أن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من خطر الإصابة بالفيروس.