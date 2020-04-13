المجموعة الثانية من طب المنصورة تتوجه إلى مستشفى العزل بتمى الأمديد

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توجه المجموعة الثانية لفريق كلية الطب بجامعة المنصورة، اليوم، للمشاركة بالخدمة الطبية والتعاون مع الفرق الطبية بوزارة الصحة لدعم المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل بتمي الأمديد الذي خصصته وزارة الصحة لاستقبال الحالات الإيجابية داخل محافظة الدقهلية ويستمر عمل الفريق لمدة 14 يومًا.

وكان وصل أعضاء المجموعة الأولى للفريق الطبي والتى أدت عملها، بمستشفى العزل بتمي الأمديد وسيتم إقامتهم داخل مكان مخصص للفريق الطبي لمدة 14 يوما، طبقا لبرتوكول عمل الفرق الطبية.

ويضم الفريق 8 من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف التخصصات بكلية الطب: 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض الصدرية، 2 مدرس ومدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة، و2 مدرس ومدرس مساعد بقسم الأمراض المتوطنة، ومدرس بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ومدرس مساعد بقسم الأمراض الباطنة.