القوى العاملة: رسائل وهمية ضللت العمالة غير المنتظمة وسنصل لمن أرسلها

قال الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن كل العاملين في هيئة البريد قدموا صورة حضارية رائعة في اليوم الأول لصرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

ووجه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الشكر للمواطنين لالتزامهم بالمعايير والنظام المتبع والإجراءات في شكل يعبر عن الحكومة والمواطن المصري.

وأكد وزير القوى العاملة، أنه تم الرد على الشائعات التي انتشرت صباح اليوم حول تسجيل العمالة غير المنتظمة بالوحدات المحلية.

وأوضح أن بعض المواطنين وصلت لهم رسائل من أرقام غير المخصصة من قبل وزارة القوى العاملة ولكن تم السيطرة علي الوضع وجاري الوصول لمن أرسل الرسائل، مشيرا إلى أن الرسائل الرسمية تصل من رقم 2030.

وأردف سعفان، أن 50% من الذين وصلت لهم رسائل ذهبوا اليوم لاستلام المنحة ، ومن المتوقع أن يكون العدد غدا أكثر مما كان اليوم وكذلك الفئة العمرية ستكون أقل وتنحصر بين 25 و 50 عاما.

ودعا سعفان الشباب الذين من المقرر أن يذهبوا غدا لاستلام المنحة للالتزام والانضباط، مؤكدا أن من لم يذهب اليوم لاستلام المنحة ينتظر رسالة خلال شهر رمضان.



