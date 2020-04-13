الرياض وواشنطن يؤكدان أن خفض إنتاج النفط يتناسب مع تداعيات جائحة كورونا

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أكدت السعودية والولايات المتحدة أن خفض انتاج النفط الذي تم بين مجموعة (أوبك +) يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية"واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب "استعرضا خلاله نتائج اجتماع مجموعة (أوبك + )".

وأضافت أن ولي العهد والرئيس الأمريكي أعربا" عن ترحيبهم بالوصول لاتفاق تاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة كورونا ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي".

وتوصلت دول "أوبك +" يوم الأحد إلى اتفاق على تخفيض الإنتاج بدءا من الأول من أيار/مايو القادم بـ 7ر9 مليون برميل لمدة شهرين.