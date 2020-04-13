 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من قلقيلية وبيت لحم - بوابة الشروق
الإثنين 13 أبريل 2020 10:50 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من قلقيلية وبيت لحم

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:25 ص | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 10:25 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين: معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السباق ذاته.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من مدينة بيت لحم، "شادي محمد حساسنة 34 عاما"، بعد أن داهمت منزله في منطقة الكركفة وسط المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة نحالين غربا، فيما كسر مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي بلدة الخضر.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك