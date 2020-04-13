الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 3 فلسطينيين من قلقيلية وبيت لحم

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابين من بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين: معاوية عبد اللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السباق ذاته.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من مدينة بيت لحم، "شادي محمد حساسنة 34 عاما"، بعد أن داهمت منزله في منطقة الكركفة وسط المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة نحالين غربا، فيما كسر مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي بلدة الخضر.