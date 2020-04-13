صربيا تعلن أكبر زيادة يومية في الإصابات بكورونا

أعلنت صربيا، اليوم الاثنين، أكبر زيادة يومية في الإصابة بالعدوى منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد، أكثر من ربعها في دار واحد للمسنين.

وقال برانيسلا تيودوروفيتش عالم الوبائيات في المؤتمر الصحفي اليومي، إن 140 حالة من بين 424 حالة إصابة جديدة تم اكتشافها، وجدت في مركز أمراض الشيخوخة في مدينة نيس الواقعة على مسافة 250 كيلومترا جنوب بلجراد.

وأوضح تيودوروفيتش أن المركز به 256 نزيلا و77 موظفا، وقال إن المنشأة بأكملها تخضع حاليا للحجر الصحي، وإن عملية نقل مرضى الفيروس الفتاك جارية.

وأوضح مسؤول بوزارة الصحة أن المرض انتشر لأن الموظفين سمحوا لأقارب النزلاء، الذين عاد بعضهم من بلدان أجنبية، بزيارة ذويهم بل واصطحابهم إلى خارج الدار.