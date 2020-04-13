نقيب المحامين: تعديلات قانون المحاماة استبعدت خريجي التعليم المفتوح غير الحاصلين على الثانوية العامة

قال نقيب المحامين رجائي عطية، إن تعديلات قانون المحاماة رقم 147 لسنة 2019 استبعدت غير الحاصلين على الثانوية العامة من خريجي التعليم المفتوح، من الانضمام للنقابة.

وأضاف عطية في بيان له اليوم الاثنين، أن الفقرة الثالثة من المادة 13 من قانون المحاماة المعد والصادر سلفا استبعدت بصريح نصها غير الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة في مصر، من عداد من يتم قبولهم بالنقابة من الحاصلين على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق.

وتابع: "ما اتخذته هو التطبيق الصحيح للقانون رقم 147 لسنة 2019 الصادر سلفا بعد الدراسة دراسة مستفيضة".

وتنص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 47 لسنة 2019 علي: "أن يكون حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية المعتمدة فى مصر، وإجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية أو فروعها في مصر والتي تعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية".

وأعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أمس، فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.

وأضاف أن الطلبات تقدم مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفني لنقيب المحامين.