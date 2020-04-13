مبادرة لزراعة أشجار الحور لتفكيك مواد شديدة التلوث بأمريكا

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تقف مئات أشجار الحور شامخة بموقع يعادل ملعبي "بيس بول" جنوبي ولاية سان فرانسيسكو الأمريكية تحديدا قرب قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية شهدت عمليات تطوير الطائرات وتسببت في تلويث التربة بأشد المخلفات الصناعية تلويثا وسمية.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بدأت مبادرة زراعة أشجار الحور لتنظيف تربة موفيت بمساحة 1500 فدان منذ عام 2013.

ويوجد في أمريكا أكثر من 1000 موقع يتسبب في تسمم التربة بالمخلفات الصناعية، وبينما يعتبر تجريف التربة بالرافعات لتنظيفها حلا مغاليا ومعاديا للبيئة نظرا لأن المياه التي ستستخدم لغسل التربة ستتسرب ملوثة المصطحات المائية.

وأضافت الصحيفة، أن استخدام أشجار الحور القوية لدرجة امتصاص وتحليل المواد الملوثة يكون حلا صديق للبيئة، مشيرة إلى أن أشجار الحور في موفيت تستطيع يوميا امتصاص 50 جالونا من المياه المسممة في التربة لتحولها عبر البناء الضوئي لنواتج عديمة الضرر كغاز ثانى أكسيد الكربون والملح.

وأشرفت على تلك المبادرة، شارون دوتي، عالم الأحياء الدقيقة النباتية في جامعة واشنطن، والتي اكتشفت قوة الميكروبات المستعمرة لأشجار الحور والقادرة على جعل الشجرة تعيش في البيئات السامة بل وتتغذى على المواد الملوثة فيها.

وانتشرت فكرة استخدام الحور في 20 موقعا شديد التلوث في ولايات كنتاكي وتكساس وميد ويست ونيويورك نفسها.

وترجع فكرة استخدام قدرة النباتات على تنظيف التربة للسبعينيات على يد علماء هيئة الزراعة الأمريكية والذين قاموا على مدى عقود بنشر الفكرة حول العالم وتطويرها.

ويقول جيمز لاندمير الباحث بالهيئة الجيولوجية الأمريكية إنه منذ اكتشاف العلماء لقدرة نباتات كفول الصويا على النجاة بالبيئة الملوثة وتمت تسمية تلك النباتات بالأشجار المتطوعة والتي تعمل بمثابة مكانس لشفط التلوث من التربة.

وبدأت شارون، دراسة شجر الحور عام 1995 لعلمها بمدى طول وتغلغل جذور تلك الشجرة بالتربة وقوة نظام المياه داخلها والقادر على التخلص من المواد الملوثة.

وتوصلت شارون إلى أنه بتعديل الشجرة جينيا بما يرفع من وجود أحد الإنزيمات فيها يعمل على التحليل التام والنهائى لمادة كلورو إيثيلين الناجمة عن المخلفات الصناعية.

ما أعاق باحثة جامعة واشنطن، عن تنفيذ تلك الفكرة هو خوفها من ما إذا نشرت تلك الأشجار المعدلة جينيا أن تقوم تلك الأشجار بتلقيح أشجار أخرى فى المنطقة وبالتالي حدوث خلل بيئي.

وعندما استمرت بدراستها للشجرة وبالاستعانة بأحد طلابها جون كانج اكتشفت قدرة الميكروبات الموجودة فى أنسجة شجر الحور على تحليل كلورو إيثيلين وبعد عدة تجارب تم التوصل إلى أن ميكروبات PDN3 هي من تقوم بتحليل المادة السامة وتحويلها لثاني زكسيد الكربون وملح ليتم حقن الحور بكميات من تلك المكروبات وترك العملية تنجح.

وإكتشفت شارين أيضا إن شجر الصفصاف يحتوى نوع من الميكروبات تسمي PD1 قادرة علي تفكيك مادة البوليسكليك الآروماتية الملوثة.

وحظيت فكرة استخدام بكتيريا النبات كمنظف للتربة بتطوير إضافي وانتشار في أمريكا إذ قام طالب الهندسة البيئية كريس باكو وزملائه بحقن أشجار الحور ببكتيريا LB400 لتنجح في تنظيف التربة من مواد عديد كلور الفينول والمستخدمة في صنع زيوت الروافع ومواد التشحيم.

وانتشرت الفكرة حول العالم ليستخدمها العلماء في الاستفادة من البكتيريا في نباتات البرسيم وعباد الشمس لتطهير التربة من المواد الأروماتية.

ويقول البروفيسور لاندمير إنه مع الأسف لا زالت المواقع التي تستخدم الأشجار المحقونة بالبكتيريا للتنظيف بمفردها لا تتعدى 10% في أمريكا.

ويوضح عالم النبات جون فريمان سبب ذلك في أن بعض أشجار الحور وهي صغيرة لا تصمد أمام سُمية التربة وتموت ما يجعل العاملين عليها يفقدون صبرهم.

ويضيف لاندمير، أن أشجار الحور إذا نجحت بالنمو فإنها تكون فعالة للغاية وتكلف نصف الإنفاق المادي الذى يصرف على طرق أخرى غير بيئية لتنظيف التربة.

وقال إن استخدام الحور يأخذ وقتا يقارب 5 سنوات لتنظيف التربة المحيطة ولكنه يقوم بذلك بفاعلية كاملة.