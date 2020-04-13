مقتل 22 مدنيا على أيدي ميليشيات مسلحة في الكونغو

لقى 22 شخصا على الأقل حتفهم على أيدي ميليشيات مسلحة شرقي الكونغو، بحسب ما ذكره أحد قادة المجتمع المدني اليوم الاثنين.

ووقعت الهجمات في مكانين بإقليم إيتوري ليلة أمس الأحد، وقتل المهاجمون أولا 20 شخصا بالمناجل في قرية ندوكي- كولي قبل أن يقتلوا اثنين آخرين من الأهالي في قرية مجاورة.

وقال تشاريتي بانزا رئيس منظمة المجتمع المدني المحلية "أصيب عديد آخرون، واختطف عدد آخر من قبل رجال الميليشيا الذين أخذوا معهم أيضا 100 رأس ماعز".

كما استهدف هجوم آخر قرية تقع في شمال غرب بلدة بونيا، حيث تمكن الجنود والأهالي من التصدي للمهاجمين وردهم على أعقابهم.

يذكر أن حالة من عدم الاستقرار تسود شرقي الكونغو طيلة سنوات؛ إذ تنشط العديد من الجماعات المسلحة هناك، غالبيتها تهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية النفيسة.