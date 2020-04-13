الصين: حالتا وفاة و108 إصابات بفيروس كورونا بينها 98 حالة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين تسجيل حالتي وفاة و108 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) بينها 98 حالة وافدة من الخارج، ما رفع العدد الإجمالي إلى 3343 وفاة و82339 إصابة حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالتي الوفاة كانتا في مقاطعة "هوبي" بوسط الصين، فيما جاءت الإصابات العشر المحلية بواقع سبع حالات في مقاطعة هيلونغجيانغ وثلاث حالات في مقاطعة قوانغدونغ.



وأضافت اللجنة أنه تم أيضا تسجيل ست حالات جديدة مشتبه في إصابتها أمس جميعها وافدة من الخارج، وخرج 88 شخصا من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 77663 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع 18 ليبلغ 121 حالة.



وتابعت اللجنة أن إجمالي الحالات المصابة الوافدة من الخارج بلغت حتى يوم أمس 1378 حالة، وأن 9655 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت المراقبة الطبية.



وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس الإبلاغ عن 61 حالة جديدة بدون أعراض، بينها 12 حالة وافدة من الخارج.



وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1004 حالات إصابة مؤكدة بينها أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و45 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و388 حالة في تايوان بينها ست حالات وفاة، فيما خرج 360 مريضا في هونج كونج و13 في ماكاو و109 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.