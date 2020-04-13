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وزير الصحة الروسي يعلن ابتكار دواء لعلاج فيروس كورونا

أرشيفية
أرشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 7:35 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 7:35 م

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن شركة روسية ابتكرت دواءً لعلاج المصابين بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، مشيرًا إلى أن اختبار الدواء سيبدأ قريبًا.

وقال الوزير - خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية - إن "شركة روسية ابتكرت دواء اختبره زملاؤنا في عدد من الدول، وقد تم إنتاج الدفعة الأولى منه للاختبارات الطبية".

وأضاف: "نحن بانتظار تقديم الوثائق من الخبراء. وخلال فترة قصيرة سيتم تقييم نتائج الأبحاث الأولية"، مؤكدًا أن الاختبارات الطبية ستبدأ بعد 10 أو 12 يومًا.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في روسيا بلغ أكثر من 18 ألف شخص، وتوفي 148 شخصًا.

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