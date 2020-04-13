وكيله: الأهلي رحب بتجديد تعاقد مروان محسن

تتجه النية لدى مسؤولي الأهلي نحو تجديد تعاقد مروان محسن مهاجم الفريق ومنتخب مصر.

أوضح تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب"مروان محسن يتبقى في عقده موسم آخر مع الأهلي".

وأشار عبر قناة صدى البلد "أولوية إدارة الأهلي في التجديد كانت أولا في ملف الرباعي الذي ينتهي عقده هذا الموسم، وليد سليمان وحسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي".

وأضاف "لذلك تأجل قليلا ملف مروان محسن، ولكنني تحدثت مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي منذ شهرين أو ثلاثة، وكان هناك ترحيب متبادل لتجديد عقد مروان محسن".

ولفت "من المفترض أن يكون هناك جلسة مع مدير الكرة في الأهلي خلال شهر مايو المقبل من أجل الاتفاق على تجديد عقد مروان محسن".

وأكد تامر النحاس في ختام تصريحاته "لا أعتقد إنه سيكون هناك أي مشكلة في تجديد عقد مروان محسن. الأهلي يحتاج اللاعب ومروان مُرحب بالاستمرار في الأهلي".