قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين وتصيب 3 آخرين بالاختناق في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أربعة مواطنين فلسطينيين من الضفة، فيما أصيب ثلاثة آخرون بينهم طفلان بحالات اختناق خلال مواجهات في سلوان بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا يبلغ من العمر 23 عاما بعد أن داهمت منزله في منطقة الكركفة ببيت لحم، كما اعتقلت من قلقيلية، أسيرين محررين، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، في بلدة عزون.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت من نابلس أسيرا محررا قبل عدة شهور بعد أن داهمت منزله من بلدة زواتا غربي نابلس، وفي القدس، أصيب ثلاثة مواطنين بينهم طفلان بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الهلال الاحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع ثلاث إصابات بالاختناق بالغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في سلوان، وجرى تقديم العلاج الميداني لطفلة، ونقل طفل آخر ووالده إلى المستشفى لتلقي العلاج.