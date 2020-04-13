كوبا: فيروس كورونا يؤثر على الجهاز العصبي المركزي

قال مدير قطاع الأوبئة بوزارة الصحة الكوبية فرانسيسكو دوران، اليوم الاثنين، إن السُلالة الجديدة من الفيروسات التاجية المُسببة لمرض كورونا (كوفيد-19) بوسعها أن تلحق ضررًا بالجهاز العصبي المركزي لدى المصابين بها.

ونقلت وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها باللغة الانجليزية عن دوران قوله في مؤتمر صحفي إن الفيروس يهاجم إلى جانب الرئتين والجهاز التنفسي أعضاء أخرى كالكلى والكبد والقلب.

وسجلت كوبا حتى الآن 726 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و21 حالة وفاة.

وقال المسئول الصحي الكوبي إن هناك ارتباطا عصبيا لوحظ في المرضى، وقد أجريت دراسات في هذا الشأن في الصين وفي المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان يكون هناك اضطراب في الوعي يجعل الأطقم الطبية تشك في وجود الفيروس الجديد.

وأضاف أن الفيروس يكون مصحوبًا بتعب وألم في العضلات، إلى جانب أعراض أخرى مثل فقد حاسة الشم.

وأشار إلى أن هذا يذكرنا بالفيروسات التاجية الأخرى مثل متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس) والتي تضر كذلك بالجهاز العصبي المركزي.

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