نفى باسل السيسي، نائب غرفة شركات السياحة، ما تردد حول إنشاء الغرفة هيئة للحج والعمرة، مؤكدًا أن تنظيم الرحلات هو من اختصاص وحق شركات السياحة.



وأضاف في حوار لبرنامج «أنوار مصر»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، يوم الأحد أن وزارة السياحة متفهمة لدور شركات السياحة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها تتابع فقط الإجراءات والقرارات المتعلقة بأزمة كورونا داخل الشركات.



وتابع أن وزارة السياحة لديها من الخبرات والكوادر، التي تحقق الرقابة والتطوير، وتستوعب جميع الكيانات العاملة في القطاع، لافتًا إلى أن أي عمل يخص الرحلات عائد لشركات السياحة في المقام الأول.



وأكد أن الدولة لن تتخذ أي قرارات متعلقة بقطاع السياح، يضر بالعاملين فيها، مشيرًا إلى أن القرارات التي المتعلقة بالحج والعمرة يتم اتخاذها عن طريق الجمعية العمومية للقطاع السياحي.

