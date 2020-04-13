يعاني بعض الأطباء والممرضين في المناطق الريفية بالولايات المتحدة الأمريكية من فقدان عملهم بالمراكز الطبية والمستشفيات على الرغم من استمرار معركة الدولة ضد فيروس كورونا، وهذا يشعرهم بالخوف من حالتهم المادية في المستقبل القريب.

وقال آبي كاشيرو، الذي كان يعمل ممرضًا في مركز "انتجرس تيست" الطبي في أوكلاهوما سيتي- إحدى الولايات الأمريكية، إنه كان واحدًا من 600 موظف تم التخلي عنهم منذ بداية أبريل الجاري تنفيذًا لخطة خفض الموظفين التي أصبحت تتبعها بعض المستشفيات منذ انتشار فيروس كورونا وزيادة الإصابات والوفيات بالبلاد.

وأضاف أنه منذ أن علم بقرار الاستغناء عنه لعدم وجود مرضى في المركز الطبي سوى بأقسام الطوارئ، وهو يشعر بالخوف من مستقبل أسرته ووضعه الحالي وكيفية تسديد الفواتير المتراكمة عليه.

وأكد أنه في الوقت الحالي يفكر في الانتقال إلى ولاية أخرى بحثًا عن عمل في المستشفيات التي تحتاج ممرضين للعناية بمرضى كورونا والحالات الحرجة حتى يجني ما يطعم به أسرته.

لم يكن "كاشيرو" الوحيد الذي عانى من الخوف بعد الاستغناء عنه، فالأمر كان مماثلًا للذي مر به ماكجواير باتشيكو الذي كان يعمل ممرضًا في وحدة العناية المركزة بمستشفى أوكلاهوما لمدة عامين، وتم خفض ساعات عمله في مارس وهذا قلل كثيرًا من راتبه، وبمجرد أن بدأ الشهر الحالي تم إبلاغه بالاستغناء عنه في رسالة نصية وهو ذاهب إلى نوبته- وفقًا لموقع "أي بي سي نيوز" الأمريكي.

وأكد " ماكجواير" أنه شعر بالصدمة من الرسالة لأن الوقت الحالي جميع المستشفيات بحاجة إلى الأطباء والممرضين؛ لإنقاذ مرضى "كوفيد 19"، ولكن ما يحدث هو العكس، وهذا سيكون له نتائج سيئة على المستوى المادي لمن يتم تسريحه.

وكشفت "الثروم" وهى شركة أبحاث غير ربحية خاصة بقطاع الصحة، أن قطاع الرعاية الصحية اضطر إلى أخذ قرار تسريح 43000 شخص في مارس فقط منهم أطباء وممرضين، وهذه تعتبر أكبر نسبة فقدان وظائف للعاملين في الصحة تمر على الولايات المتحدة منذ 3 عقود، والسبب هو وباء كورونا.

وضمت قائمة المراكز والمستشفيات التي استغنت عن عدد من العاملين بالمجال الطبي، المركز الطبي الإقليمي في ولاية تينيسي الذي سرَح 400 موظف، وخفض ساعات العمل لبعض الباقيين، وجامعة ولاية كارولينا الطبية التي سرحت 900 عامل، كما استغنى أكبر نظام صحي في أوهايو عن 700 عامل غير طبي مؤقتًا.

وعن سبب فقدان كل هذه الأعداد لوظائف، قالت ماري دالي بيترسون، رئيسة الجمعية الأمريكية لأطباء التخدير، إن من أكثر الأسباب التي دفعت المراكز والمستشفيات إلى تسريح العاملين هو وقف جميع العمليات الاختيارية منعًا لانتشارًا عدوى كورونا.

وأضافت أن العمليات الاختيارية هى شريان الحياة لكثير من المستشفيات، وبشكل عام يمثلون 60% من الأرباح وفقدان هذه العمليات تعني وجود مشاكل مادية، وبالتالي لا يوجد رواتب، وهذا تسبب في الاستغناء عن عدد ضخم من العاملين بالقطاع الطبي.