ينتهي المخرج معتز التوني، من تصوير مشاهد مسلسل "عمر ودياب"، والذي كان يحمل اسم "وصل أمانة" لكل من الفنانين مصطفى خاطر وعلي ربيع، أواخر الأسبوع المقبل، تمهيدا لتجهيز الحلقات لعرضه في رمضان المقبل.

ومن المقرر أن يعاود المخرج معتز التونى تصوير المشاهد المتبقية من المسلسل الأسبوع الجاري ليتغلب على أحزانه بعد تلقيه العزاء في والدته التي توفيت الأسبوع الماضي، من أجل سرعة الانتهاء من تصوير المشاهد قبل حلول الشهر الكريم.

ويحرص فريق عمل المسلسل على اتباع تعليمات وتوصيات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد في جميع مواقع التصوير، ومن بينها تخفيف أعداد العمالة وتطهير وتعقيم أماكن التصوير والاستديوهات بشكل كامل يوميا، وارتداء الكمامات والقفازات وتعقيم الأيدي بالمطهرات.

وتدور أحداث المسلسل - الذي تعتمد فكرة العمل فيه على ظهور فنان كضيف شرف كل حلقتين حسب الموقف الذي يقع فيه بطلا المسلسل - في حلقات منفصلة متصلة في إطار كوميدي اجتماعي، حول شابين عاطلين يتعرضان للعديد من المفارقات والمشكلات بسبب تراكم الديون عليهما، حيث يتورطان في توقيع إيصالات أمانة ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون.

ويعتبر المسلسل هو التعاون الأول بين علي ربيع ومصطفى خاطر في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وشارك في بطولته نهال عنبر، محمد محمود، محسن منصور إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف.

وفي إطار اللحاق بسباق دراما رمضان، يكثف المخرج ياسر سامي ساعات تصوير مسلسل "النهاية" للانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج للحلقات الأولى لتسليمها للقنوات الفضائية التي من المقرر أن تقوم بعرضه خلال شهر الفضيل.

مسلسل "النهاية " - الذي من المقرر الانتهاء من تصويره في النصف الأول من شهر مايو المقبل - تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف - بطل المسلسل - للتكنولوجيا والتطور السريع الذي يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي، ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياته لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، حيث سيتم اختطافه ضمن أحداث المسلسل.

المسلسل بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، محمود الليثي، أحمد وفيق، سهر الصايغ وغيرهم.