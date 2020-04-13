الرئيس الإيطالي فى رسالة عيد الفصح: اقتربنا من هزيمة كورونا

إيطاليا تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية في 3 أسابيع.. وتغرم آلاف الأشخاص لانتهاك إجراءات العزل الصحي

أكد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، أمس الأحد، في رسالة بمناسبة عيد الفصح أن البلاد اقتربت من هزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، فيما شهدت عطلة العيد تغريم آلاف الإيطاليين على خلفية انتهاكهم لإجراءات العزل الصحي.

وطالب الرئيس ماتاريلا بضرورة الحفاظ على الامتثال الصارم للتدابير السلوكية على خلفية أزمة فيروس كورونا.

وقال ماتاريلا، في رسالة للإيطاليين عبر الفيديو بمناسبة العيد: "نحن على وشك الفوز في المعركة ضد الفيروس أو على الأقل للحد من خطره قدر الإمكان"، مضيفًا: "في انتظار أدوية معينة ولقاح يهزمه تمامًا.. نحن نزرع الأمل والثقة"، بحسب وكالة "نوفا" الإيطالية.

وفي اليومين الأولين من عيد الفصح جرى فحص نحو 582 ألفًا و425 شخصًا في إيطاليا، فيما تم تغريم ما يقرب من 23 ألفًا.

وتم فحص 280 ألفًا و717 شخصًا، أمس الأول السبت، وكانت العقوبات والغرامات بحق 12 ألفًا و514 شخصًا، فيما تم تغريم 10 ألاف و442 شخص يوم الجمعة، ما يشير إلى تزايد في أعداد المخالفين لتدابير الحجر الصحي، وفقًا لصحيفة "إيل فاتو كوتديانو" الإيطالية.

وأظهرت أحدث البيانات زيادة في العقوبات بحق من انتهكوا تدابير احتواء فيروس كورونا، فيما أوضحت وزارة الداخلية الإيطالية أن الضوابط على جميع الطرق والسكك الحديدية تم تعزيزها لمنع النزوح، ومن أجل الحفاظ على الامتثال لتدابير المسافة والتباعد الاجتماعي.

وعززت قوات الشرطة الإيطالية إجراءاتها؛ لتطبيق الإغلاق الشامل في البلاد خلال عطلة عيد الفصح، حيث فحصت مئات الآلاف من الأشخاص.

ولا يتم السماح لسكان إيطاليا الـ60 مليون شخص، بمغادرة منازلهم سوى لأسباب خاصة كالتوجه إلى أماكن العمل أو زيارة طبيب أو شراء أغذية، وتم تطبيق الإجراءات في 10مارس وستظل سارية حتى 3 مايو على الأقل.

وسجلت إيطاليا، أمس الأحد، 431 حالة وفاة بفيروس كورونا، وهي أدنى حصيلة يومية من الوفيات في 3 أسابيع، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعطلة عيد فصح هادئة.

وقالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا إنه توفي في المجمل 19 ألفًا و899 شخصًا بكورونا، فيما ارتفع عدد حالات الإصابة إلى 156 ألفًا و363 حالة، بزيادة معتدلة بلغت أكثر قليلًا من 4 آلاف حالة، وهي زيادة أرجعها أحد الخبراء بشكل جزئي إلى تكثيف الفحوصات.

وتماثل للشفاء حوالي 34 ألف شخص، فيما قال أنجيلو بوريللي، رئيس إدارة الحماية المدنية، إن الضغط على وحدات العناية المركزة بدأ يخف.