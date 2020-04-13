أوكرانيا تغلق الدير الأرثوذكسي الرئيسي بسبب تفشي كورونا

أعلن عمدة كييف اليوم الإثنين، قبل أيام قليلة من احتفال الكنيسة الارثوذكسية بعيد الفصح، أن أوكرانيا أغلقت ديرها الأكثر شهرة، حيث أصيب ما يقرب من 100 شخص في الموقع بفيروس كورونا.

وقال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو في بيان: "هناك 63 إصابة جديدة في دير الكهوف في كييف خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأصيب أكثر من 90 شخصا من سكان المجمع، المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو، بفيروس كورونا.

وتوفي أحد رؤساء الدير عن عمر 73 عاما، بمرض في الرئة وصفته الكنيسة بأنه التهاب رئوي.

ويعتبر دير الكهوف واحدا من أكبر وأقدم الأديرة الأرثوذكسية في أوروبا الشرقية.

وعلى الرغم من إجراءات الحجر الصحي الصارمة، لم يتم إغلاق معظم الكنائس في الجمهورية السوفيتية السابقة. وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بعيد الفصح هذا العام في 19 نيسان/أبريل.

ووفقا للإحصاءات الرسمية، أصيب نحو 3100 شخص في أوكرانيا بفيروس كورونا، وتوفي 93 شخصا على الأقل بسبب مضاعفات مرتبطة بالمرض.