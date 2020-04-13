وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها المقررة

وتحدد 14 طالبا بكل لجنة بالثانوية العامة بسبب كورونا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية في مواعيدها المقررة التي تم الإعلان عنها.

وأضاف شوقي، عبر أحد جروبات "الواتسآب"، اليوم، أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية منتصف مايو المقبل.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ 7 يونيو المقبل حتى 5 يوليو، والدبلومات الفنية تبدأ 18 مايو حتى 30 مايو.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم خطابا للمديريات التعليمية تحدد فيه عدد طلاب الثانوية العامة فى كل لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة ب14 طالبا بكل لجنة، ويتم توفير 2 فصل احتياطى بكل لجنة تحسبا لأى ظروف اضطرارية.

وأضافت الوزارة، في الخطاب الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، أنه لن يتم المساس باللجان الاحتياطية أو الاستراحات السابقة مع إمكانية فتح لجان جديدة إذا استدعى الأمر على أن يتم تنفيذ جميع الإجراءات المتبعة فى إنشاء اللجان طبقا لموافقة وزير التربية والتعليم وعمل محضر معاينة جديد لكل لجنة يتم فتحها عمل رسم كروكى للجنة الجديدة.

وأوضحت أنه سيتم إرسال المستندات الخاصة بإنشاء لجان جديدة إلى لجان الإدارة المختصة فى موعد أقصاه الأربعاء 15 أبريل الجارى، مع موافاة لجنة الإدارة التابع لها مديريات التربية والتعليم باستمارة مقار اللجان التى سيتم عقدها لامتحان الثانوية العامة لهذا العام.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي فى ضوء تعليمات الوزير بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانب آخر، قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر الإعلان عن موضوعات مشروعات الأبحاث الخاصة بالتعليم الفني في الفترة من 18 إلى 23 أبريل.

وأضاف مجاهد أن تسليم المشروعات سيكون في الفترة من 25 أبريل وحتى 15 يونيو، وأرجع هذه المواعيد إلى الأعداد الكبيرة جدا من التخصصات الموجودة في التعليم الفني.