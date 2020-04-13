الأردن يعتزم دعم السياحة بـ30 مليون دينار للتعامل مع تداعيات كورونا

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية مجد شويكة، اليوم الاثنين، في بيان صحفي برئاسة الوزراء، عن مجموعة إجراءات تنفذها الوزارة لمساعدة القطاع السياحي على التعامل مع آثار أزمة فيروس كورونا.

وفي إطار هذه الإجراءات، أعلنت تخصيص 10 ملايين دينار للحفاظ على المهن السياحية ودعم الأنشطة المحلية بعد تجاوز الأزمة بـ5 ملايين دينار إضافية، موضحة أن مجموع المبالغ المترتبة لتحقيق هذه القرارات بشأن القطاع السياحي تقدّر قيمته بـ30 مليون دينار.

وأضافت شويكة أن "القطاع السياحي سجل نموا العام الماضي تجاوز 4 مليارات دينار، وأنه من أكثر القطاعات المتضررة بالأزمة العالمية جراء فيروس كورونا".

وقالت الوزيرة إن الوزارة قررت إعفاء مالكي وممارسي المهن السياحية المرخصين من الرسوم والغرامات المترتبة على تجديد التراخيص للعام الحالي.

وسمحت شويكة أيضا، للمطاعم السياحية بالعمل وتقديم الطعام عن طريق التوصيل إلى المنازل، وفق شروط محددة منها العمل بالحد الأدنى من الموظفين الذي لا يزيد على 30%، وتحديد آلية الدفع الإلكتروني فقط، وتوزيع الطعام المطهي بدرجات عالية فقط.