الرئيس الجزائري يقرر صرف منحة 10 آلاف دينار لكل أسرة محتاجة ومتضررة من كورونا

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تقديم منحة 10 آلاف دينار (الدولار يساوي نحو 125 دينارا) لكل أسرة، في إطار عمليات التضامن مع الأسر المحتاجة بالنسبة لشهر رمضان وكذا دعما للأسر المتأثرة بتدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم الاثنين: أن المنحة ستدفع إلى الأسر المحتاجة المتأثرة اجتماعيا واقتصاديا بتدابير الوقاية من وباء فيروس كورونا وكذا تلك التي كانت تتقاضى في السابق منحة بمبلغ 6 آلاف دينار بعنوان عمليات التضامن في شهر رمضان.

وأشار البيان إلى أن الرئيس تبون أصدر التعليمات الضرورية لإحصاء المستفيدين، بغرض دفع هذه المنحة التضامنية قبل حلول شهر رمضان.