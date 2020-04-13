شنت الوحدة المحلية لمدينة نويبع في جنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة لتطهير وتعقيم ميناء نويبع، والمسطحات المائية، وشرطة السياحة، ومجلس المدينة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال علي الشحات رئيس مدينة نويبع، إن أعمال التعقيم والتطهير بميناء نويبع، تضمنت الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة، والمباني، والسفن والوحدات البحرية، والأسطح والبضائع، والمعدات، وصالات الانتظار، وسيارات العاملين بالميناء ومكاتبهم، ومعداتهم.

وأكد رئيس المدينة، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة بشكل دوري للمباني التي يتردد عليها المواطنين، مثل المباني اللوجستية والمبنى الاستثماري والبوابات وغيرها، وجميع المنشآت الحكومية.