كوريا الجنوبية تفحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أنها ستفحص جميع الوافدين من الولايات المتحدة من أجل الكشف عن فيروس كورونا المستجد في غضون ثلاثة أيام من دخولهم في العزل الذاتي ابتداء من اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه كان من المقرر أن يبدأ الإجراء المشدد لمكافحة كوفيد-19 في منتصف الليل، وفقًا للمركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

يأتي ذلك مع تزايد حالات الاصابة المؤكدة القادمة من الولايات المتحدة بشكل مطرد على الرغم من الانخفاض التدريجي في الحالات المحلية.

وأظهرت بيانات المركز الكوري الجنوبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن 228 شخصا، أو 7ر49 بالمئة، من إجمالي 459 الحالات القادمة من الخارج كانت قادمة من الولايات المتحدة على مدى الأسبوعين الماضيين.

وكان عدد الحالات القادمة من الخارج يوم أمس 24 حالة، 18 منها قادمة من الولايات المتحدة، تليها أوروبا حالتين.