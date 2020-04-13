قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إنه يتم تطهير وتعقيم جميع محطات مترو الأنفاق أثناء وبعد التشغيل يوميًا، بتوجيه من كامل الوزير، وزير النقل، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف «عبدالهادي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام هوانم» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن هناك فرق عمل منتشرة على طول الخطوط الثلاثة، لتطهير المحطات والأماكن التلامسية للركاب، من مصاعد كهربائية وسلالم ثابتة ومنافذ صرف التذاكر، أثناء التشغيل.

وأوضح أن عملية التعقيم بعد انتهاء التشغيل، تتم من خلال سحب جميع القطارات ودخولها إلى ورش الصيانة، ومن ثم غسلها وتعقيمها من الداخل والخارج، لافتًا إلى وضع بوسترات داخل المحطات والقطارات كافة، لتوعية المواطنين بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تفعيل الإذاعة الداخلية للمحطات للتعريف بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وذكر أنه تم التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق، لمنع التواجد على أرصفة المحطات لأكثر من قطار، وعدم انتظار الركاب لأكثر من قطارين، ومنع أي ازدحام أو تجمعات داخل المترو، مضيفًا أنه تم التنسيق مع غرفة التحكم المركزي في شركة المترو للدفع بقطارات إضافية حال وجود تكدس داخل المحطات.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الإسعاف للتعامل مع أي حالة طارئة يتم اكتشافها داخل محطات المترو، منوهًا بأنه لم تظهر أية حالات حتى الآن.

وأكد أنه تم تعديل موعيد قطارات المترو، لتبدأ من السادسة صباحًا وتنتهي السابعة والربع مساء في محطتي حلوان ونادي الشمس، والسابعة والنصف في محطات المرج الجديدة وشبرا الخيمة والمنيب، والثامنة إلا ربع في محطة العتبة، مطالبًا المواطنين بالالتزام بالمواعيد المحددة لمنع التكدس والازدحام.

ونوه بأن الشركة لديها خط ساخن لتلقي الشكاوى والاستفسارات والبلاغات، برقم 16048، و 01221116048 لخدمة الواتساب.