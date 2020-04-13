غزال: كنت على وشك الانتقال للزمالك في يناير

أكد على غزال لاعب وسط فريق لاريسا اليونانى، أن الزمالك كان قريبا من ضمه في يناير الماضي، ولكن الصفقة تعثرت فى النهاية.

صرح غزال عبر قناة صدي البلد "إدارة الزمالك دخلت معي فى مفاوضات من أجل ضمي فى الشتاء الماضى، إلا أن الأمور تعثرت فى النهاية".

وأوضح "انتقالي لفريق لاريسا اليوناني جاء بشكل مفاجئ، بعد بطولة الأمم الأفريقية الماضية عبر عمرو وردة لاعب الفريق وقتها لحسم الأمر، والذى لم يستغرق وقتا كبيرا، ومدرب الفريق اليوناني ساعدني على التأقلم بشكل سريع مع الفريق".

في سياق آخر أتم علي غزال "استبعادي من صفوف المنتخب هو وجهة نظر فنية، ولم يتواصل معي أحد سواء حسام البدري المدير الفني أو أحد أعضاء جهازه المعاون".