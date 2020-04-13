منصات دولية تدعم صناعة السينما لتخفيف الآثار الجانبية لكورونا

نتفلكس وأكاديمية الأوسكار ومهرجان البحر الأحمر تساعد العمالة المتضررة.. و«فينيسيا» والجونة ومالمو تواصل تقديم الدعم لمشاريع الأفلام



رغم التحديات التى تواجهها صناعة السينما بسبب تفشى فيروس كورونا، إلا أن عددا من المنصات، أعلنت عن استمرار دعمها لصناع الأفلام، الهدف من بعضها كان مساعدة العاملين بالصناعة المتوقفة تماما، والبعض الآخر كان موجها لمشاريع جديدة لتخرج للنور فور انتهاء الأزمة.



كانت البداية من شبكة نتفلكس، التى أعلنت عن إنشاء صندوق إغاثة بقيمة 100 مليون دولار، لمساعدة العاملين المتأثرين بتوقف إنتاج الأعمال الفنية من مسلسلات وأفلام، بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الصندوق سيدعم طواقم تضررت بشدة من توقف الإنتاج فى جميع أنحاء العالم، وستدفع الشركة بالفعل أجور طاقم العمل وطاقم الإنتاجات المعلقة.



أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار، أيضا أعلنت عن تبرع بقيمة 6 ملايين دولار لدعم الموظفين والعاملين المتضررين فى قطاع السينما والذين يواجهون صعوبات مالية شديدة نتيجة لوباء كورونا.



وقالت الأكاديمية: إنه سيتم توزيع 4 ملايين دولار بالتساوى على صندوق الممثلين، المختص بدعم العمال من وراء الكواليس وكذلك الفنانين وصندوق الأفلام والتلفزيون، كما ستساهم الأكاديمية بمبلغ مليونى دولار لمؤسسة الأكاديمية التى تم إنشاؤها بالفعل لدعم برنامج المنح الخاص بها.



وفى العالم العربى، أعلنت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائى، عن إطلاق صندوق دعم اجتماعى عاجل لصناع الأفلام فى السعودية يصل إلى 200 ألف ريال سعودى، والذى يهدف لمساعدة صناع الأفلام فى السعودية ممن تأثر دخلهم بشكل مباشر وبالغ إثر الإجراءات الوقائية الاحترازية لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد.



يستهدف الصندوق تقديم معونة مالية مباشرة لأى من العاملين والعاملات فى صناعة السينما المحلية، ممن تعطلت أعمالهم أو تأثر دخلهم بشكل ملحوظ وباتوا غير قادرين على استيفاء التزاماتهم المعيشية الأساسية أو ما يترتب من التزامات صحية طارئة.

يتم التقديم على الدعم عبر الموقع الإلكترونى للمهرجان، ويصل إلى خمسة آلاف ريال للشخص الواحد.



كما أعلنت وزيرة الثقافة الجزائرية مليكة بن دودة، عن تشكيل لجنة لتقديم تعويضات للفنانين المتوقفين عن نشاطاتهم جراء تفشى وباء فيروس كورونا.



وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة المشكلة مكلفة بتنظيم وتقديم التعويضات للفنانين المعنيين من بين المنتسبين إلى الديوان الوطنى لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة «أوندا»، فى إطار احترام الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أنهم حاليا بصدد التفكير فى «آليات جديدة ومختلفة» لتقديم المساعدات المالية لفئات لا تستوعبها القوانين الحالية على مستوى الديوان.



وعلى صعيد الدعم الموجه لمشاريع الأفلام فى مراحل التطوير وما بعد الإنتاج، أعلن عدد من المهرجانات عن استمرار الدعم الموجه للصناعة عبرر منصاتها المختلفة، وكان لافتا إلى أن مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى، قرر تحدى وباء كورونا، بالإعلان عن حزمة الدعم التى يقدمها لصناع الأفلام سنويا بدون تأجيل رغم المأساة التى تعيشها إيطاليا، وقرب الدورة 77 التى من المقرر انعقادها خلال الفترة من 2 إلى 12 سبتمبر 2020.



وقدمت إدارة المهرجان الدعوة لمشاريع الأفلام للتقدم إلى جسر البندقية بتخصصاته المختلفة، منها النسخة الثامنة من «فاينل كات» التى تقبل الاشتراك فيها حتى 12 يونيو المقبل، وكان للفيلم المصرى «بعلم الوصول» نصيب فى الحصول على دعم بقيمة 5 آلاف دولار فى نسختها السابقة.



مهرجان فينيسيا يدعم صناعة السينما أيضا عبر «سوق تمويل البندقية»، وهو عبارة عن منصة لمشاريع مختارة، تصل إلى 45 مشروعا 33 منها ينتمى إلى فئة الأفلام الروائية والوثائقية، و12 لمشاريع أفلام الواقع الافتراضى، وتهدف هذه المبادرة إلى دعم المنتجين الأوروبيين والدوليين لتأمين التمويل لمشاريعهم (أفلام الخيال العلمى والأفلام الوثائقية ومشاريع القصة الغامرة VR) من خلال اجتماعات فردية مع المهنيين الدوليين المحتملين وذوى الصلة (المنتجون، وكلاء المبيعات، الموزعون، الممولون، المذيعون والصناديق).



الحال لا يختلف كثيرا فى المهرجانات العربية، فمنصات المهرجانات، أعلنت فى موعدها عن فتح الباب لقبول المشاريع التى تتنافس على الدعم، ومنها مهرجان الجونة السينمائى الذى أعلن أخيرا عن فتح باب التقديم لمنطلق الجونة السينمائى، لمشاريع الأفلام الروائية والوثائقية الطويلة فى مرحلة التطوير حتى 15 يونيو المقبل، بينما يستمر المهرجان فى قبول طلبات التقديم للأفلام الروائية والوثائقية الطويلة فى مرحلة ما بعد الإنتاج حتى 10 يوليو المقبل، على أن تعلن النتائج فى 1 أغسطس 2020.



ومن المنتظر أن يفتح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الباب، للمشاركة فى النسخة السابعة من ملتقى القاهرة السينمائى خلال الفترة المقبلة، والتى من المقرر إقامتها ضمن فاعليات الدورة 42 نوفمبر 2020.



أيضا مهرجان مالمو للسينما العربية ومعهد الفيلم السويدى وفيلم سكونة، أعلنوا قبل أيام عن فتح باب التقديم لمنحة تطوير الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة، حتى 31 مايو المقبل، على أن يعلن فى أغسطس 2020 عن المشروعات المختارة للمشاركة فى النسخة السادسة من منتدى سوق مالمو، الذى يقام خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر من العام الحالى.



ويتنافس فى سوق مالمو، 5 مشروعات بمسابقة منحة تطوير الأفلام الروائية الطويلة، و3 مشروعات بمسابقة منحة تطوير الأفلام الوثائقية الطويلة، و5 مشروعات بمسابقة منحة تطوير الأفلام القصيرة، وسيتم الإعلان عن اسم المشروعات المختارة لتلقى الدعم خلال الحفل الختامى لمنتدى سوق مالمو فى 11 أكتوبر 2020.



كانت هناك وسائل أخرى لتنشيط المشهد الثقافى خلال فترة العزل التى فرضها فيروس «كورونا»، وهو ما دفع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام لدعوة صناع الأفلام المقيمين فى الأردن للمشاركة فى مسابقة «متر وأبعد» للفيلم القصير، فى إشارة إلى المسافة المطلوبة بين الإنسان والآخر فى ظل انتشار فيروس كورونا.



وأكدت الهيئة، أن المسابقة، تمنح فرصة للمشاركين لمشاطرة تجاربهم وخواطرهم وأفكارهم وسرد القصص بالصوت والصورة للتعبير عن العزل الإلزامى وتوابعه، مشيرة إلى أن هذه الفترة «التاريخية» التى يعايشها العالم هى أيام استثنائية ولا بد من توثيقها، أو من توثيق ما تثير بنا من خواطر وأفكار وما تلهمنا من قصص.



ومن المقرر أن تعمل لجنة تحكيم على انتقاء ثلاثة أفلام مشاركة ونشرها على صفحات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعى والترويج لصناعها، كما سيتم اختيار الفيلم الفائز بناء على تصويت الجمهور، على أن تذهب قيمة الجائزة وقدرها 300 دينار أردنى، ستذهب باسم الفائز/ة إلى مبادرة اجتماعية وطنية لتقديم المعونة للمحتاجين والمتضررين من هذه الأزمة.



فى الجزائر أيضا أعلنت الجمعية الثقافية «ضوء المتوسط»، عن فتح الباب للمشاركة فى المهرجان الافتراضى للفيلم المنزلى DOMUM الذى تعقد فعالياته من 20 إلى 25 إبريل الحالى بمواقع التواصل الاجتماعى.



وأعلن منظمو المهرجان، أن المسابقة مفتوحة لجميع الأعمار حيث تكون المشاركة بأفلام قصيرة أو أفلام فيديو آرت لا تتجاوز الثلاثة دقائق على أن يكون العمل مصورا داخل المنزل.



كما حدد المنظمون المشاركة بعمل واحد فقط على أن يكون تصويره بالهاتف المحمول أو الكاميرا وتركيبه يكون حصريا ببرامج الهاتف المحمول حيث ترسل الأفلام على البريد الإلكترونى للمهرجان قبل تاريخ 20 إبريل مرفقة ببطاقة فنية وملخص لا يتجاوز ثلاثة أسطر.

وسيتم تتويج ثلاثة أفلام من بين الأفلام المشاركة ــالمختارة من طرف لجنة تحكيم متكونة من سينمائيين محترفين وهذا بناء على تصويت الجمهور.



وفى تونس كانت هناك مبادرة من مؤسسة كمال الأزعر للفنون والثقافة، لدعم القطاع الثقافى تحت رعاية وزارة الشؤون الثقافية، وذلك باعتمادات تقدر بـ 400 ألف دينار توجه للدعم المباشر للقطاع الفنى بمختلف مجالاته، لتطوير آليات جديدة للإبداع تتلائم مع الوضع الحالى، وتشجيع البدائل الفنية التى يمكن الاستفادة منها على مستوى القطاع الفنى بشكل عام، والتفكير بشكل فنى فى عوامل التغيير التى أفرزتها الأزمة، وتشجيع الانفتاح والإبداع الجماعى المتعدد الاختصاصات على الرغم من حالة العزلة.



وستكون منح هذه المبادرة موجهة لجميع الفنانين التونسيين أو المقيمين فى تونس، بغض النظر عن العمر أو تخصصهم الفنى.