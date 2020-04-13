عبدالعال يكلف الأمانة العامة لـ«النواب» بوضع ضوابط آمنة لانعقاد الجلسات

فوزي: عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى

كلف رئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، الأمانة العامة للمجلس بمراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يستتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين وغيرهم.

يأتي ذلك في إطار استعدادات مجلس النواب ولجانه للجلسات القادمة المزمع عقدها في 29 من أبريل الجاري لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

ووضعت الأمانة العامة لمجلس النواب، بعض الإرشادات لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية، وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعوني، بما يضمن تحديد المسافات التي تمكن من جلوس النواب بها؛ ضمانا لعدم نقل أي عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب في القاعة الكبرى، وفي شرفاتها بالنسبة للصحفيين وفق التعليمات الصحية.

وأوضح الأمين العام للمجلس المستشار محمود فوزي، أنه في إطار ذات التدابير سيكون متاحا أيضا عقد اجتماعات اللجنة العامة بقاعة الشورى بدلا من قاعة اللجنة العامة الحالية، نظرا لقدرة قاعة الشورى على استيعاب جميع أعضاء اللجنة العامة والتي يبلغ عدد أعضائها نحو 49 عضوا بمراعاة المسافات الآمنة، وهو ما يمكن أن يتم أيضا بالنسبة للجان كبيرة العدد متى طلب رؤساؤها انعقادها في قاعة الشورى.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن أن المجلس سيعقد جلسته يوم 29 من الشهر الحالي، وأنه اتخذ الإجراءات الصحية اللازمة والتباعد الاجتماعي في جلوس الأعضاء، بالإضافة إلى تدابير أخرى سيعلن عنها في حينه.

وأكد عبدالعال في بيان أمس، أن جلسة المجلس ستكون دسمة، وسنعمل على مناقشة العديد من الموضوعات في ظل سياسة تقليل الاجتماعات حيث سيناقش المجلس عددا من القوانين المهمة، ومن أبرزها إعفاءات في قانون الضرائب العقارية والزيادات الأخيرة، كما ينتظر المجلس أن تتقدم الحكومة ببعض التعديلات على قانون الأمراض المعدية.

وشدد عبدالعال على أنه لا صحة لتقديم مشروع قانون للتبرعات الإلزامية لصالح صندوق تحيا مصر، ولم يتسلم المجلس مشروع قانون بهذا العنوان أو بهذا المضمون لا من الحكومة أو من النواب.