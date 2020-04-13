 ضياء رشوان: الصحة العالمية سيكون لها دور كبير في عالم الغد السياسي والاجتماعي والاقتصادي - بوابة الشروق
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ضياء رشوان: الصحة العالمية سيكون لها دور كبير في عالم الغد السياسي والاجتماعي والاقتصادي

نور رشوان
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 12:51 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 12:51 م

أعرب ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، عن تقديره لما وصفه بالجهود غير المسبوقة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جبور، اليوم الاثنين، إنه منذ الحرب العالمية الثانية وإنشاء الأمم المتحدة، لم تلق أي وكالة أو منظمة دولية رواجًا بين الناس مثلما هو الحال اليوم مع منظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يلقي عليها أعباء كبيرة.

وأضاف أن عالم الغد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، سيكون فيه لمنظمة الصحة العالمية دور كبير، مؤكدا أن الشعوب ستطلع دومًا إليها بعد حالة الهلع والفزع الحالية.

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