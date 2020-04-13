وكالة فرونتكس: قاربا مهاجرين يصلان إلى إيطاليا واثنان قبالة سواحل مالطا

قالت وكالة حماية حدود الأوربية (فرونتكس)، اليوم الاثنين، إنها حددت مواقع أربعة قوارب للمهاجرين بعد تقارير غير مؤكدة عن وقوع حادث لقارب في البحر المتوسط ​​قبالة سواحل مالطا.

وأوضحت الوكالة التي تتخذ من وارسو مقرا لها، أن قاربين من القوارب وصلا إلى جزيرة صقلية الإيطالية، وأن اثنين منهما يوجدان في منطقة الإنقاذ من الطوارئ قبالة سواحل مالطا.

كانت السلطات في صقلية قد أفادت في وقت سابق بأن 77 مهاجرا بالقوارب وصلوا إلى ميناء بورتوبالو دي كابو باسييرو في إقليم سيراكيوز اليوم الاثنين.

وأطلقت عدة مجموعات إنقاذ بحرية جرس الإنذار أمس الأحد بشأن قوارب مهاجرين في مأزق قبالة سواحل مالطا، ولكن لم يرد تأكيد من مصادر رسمية.

وقالت فرونتكس إن دورياتها صادفت زورقا خاليا بدون محرك يوم الجمعة.