 اكتشاف مقبرة جماعية لعشرات الجثث شمالي سوريا - بوابة الشروق
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اكتشاف مقبرة جماعية لعشرات الجثث شمالي سوريا

بيروت - د ب أ
نشر فى : الإثنين 13 أبريل 2020 - 6:37 م | آخر تحديث : الإثنين 13 أبريل 2020 - 6:37 م

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عثوره على مقبرة جماعية جديدة تحتوي على عشرات الجثث في قرية في ريف الرقة الشرقي شمالي سوريا.

وقال المرصد، -ومقره بريطانيا- ، إن فريقا من مجلس الرقة المدني اكتشف المقبرة الجماعية في قرية الحمرات.

وتابع المرصد، "الذي يوثق العنف في سوريا منذ انتفاضة عام 2011"، أن الجثث تعود لمدنيين ومقاتلين يُرجح أنهم قُتلوا خلال وجود تنظيم داعش في المنطقة.

وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقيادة الأكراد على مدينة الرقة، في عام 2017، تاركةً مجلس الرقة المدني يسيطر على المنطقة.

يشار إلى أنه تم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية في المنطقة العام الماضي.


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