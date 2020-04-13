قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن طلاب كلية الهندسة عملوا على صناعة كمامات وقائية بطابعات ذات أبعاد ثلاثية، تحت إشراف الدكتور محمد حمود، رئيس القسم الهندسة الميكانيكية.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية«الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن الكمامات ذات الأبعاد الثلاثية لديها مميزات تختلف عن الوقائية العادية، موضحًا أنها خفيفة الوزن، ولها خاصية تنقية الهواء، فضلًا عن إمكانية إعادة استخدامها مرة أخرى.



وأشار إلى أن تكلفة صناعة الكمامات وقائية بطابعات ذات أبعاد ثلاثية، رمزية حيث يستخدم مواد أولية في صناعتها، نظرًا لتصميم أحد الطلاب ماكينة آلية تعمل على إنتاج تلك الكمامات، مؤكدًا أنه سيتم طرحها في أقرب وقت.



ويذكر أن طلاب كلية الهندسة، استطاعوا تصميم وتصنيع مشروع جديد من خلال ماكينة الطباعة ثلاثية الأبعاد، وهي كمامات وقائية، عبارة عن ثلاثة أجزاء، جزء مسؤول عن تغطية الوجه مع الأنف، والثاني عبارة عن ممرات للتنفس، والجزء الأخير هو غطاء يركب بعد وضع فلتر التنقية، وهي مصممة لتحقيق أعلى وقاية من عدوى فيروس كورونا.

