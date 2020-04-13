أسعار النفط تقفز أكثر من 4% بفضل اتفاق خفض الإنتاج التاريخي

شهدت أسعار النفط العالمية قفزة بأكثر من 4% خلال تداولات اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، مدعومة باتفاق خفض الإنتاج الذي توصل إليه أعضاء تحالف أوبك بلس مساء أمس، فيما يعد أكبر معدل خفض لإنتاج الخام في التاريخ.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار ما يعادل 4.1% لتسجل 32.77 دولار للبرميل، كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 1.01 دولار ما يوازي 4.4% إلى 23.77 دولار للبرميل.

وقال دانيال يرجين نائب رئيس مجلس إدارة آي.اتش.اس ماركت "إن ما يحققه هذا الاتفاق هو تجنيب صناعة النفط العالمية وصناعات أخرى تعتمد عليها من التعرض لأزمة عميقة جدا، كما يحقق شيئا من التوازن في المعروض من الخام في الأسواق أمام ضعف الطلب؛ ما يسهم في تخفيف حجم الضغوط المفروضة على الأسعار، حينما تعود الأمور إلى طبيعتها.

وتوصل أعضاء تحالف أوبك بلس الذى يضم أعضاء المنظمة النفطية وغيرها من المنتجين الآخرين، مساء الأحد، إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج الخام بدءًا من شهر مايو المقبل لوقف نزيف خسائر في أسعار النفط الذي سجل أسوا أداء له على الاطلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا بالتزامن مع التدابير الوقائية المتخذة لمكافحة انتشار العدوى.

ويقضى الاتفاق بتخفيض أعضاء "أوبك +" إنتاجهم بواقع 9.7 مليون برميل يوميًا، أى ما يقل بصورة طفيفة عن الاقتراح الأولى البالغ 10 ملايين برميل، كما ستسهم الولايات المتحدة والبرازيل وكندا بإقرار خفض إضافى بمقدار 3.7 مليون برميل أخرى، وستخفض المملكة العربية السعودية إنتاجها أيضا بما يقل طفيفًا عن مستوى 8.5 مليون برميل يوميًا، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عام 2011.

وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن مسؤولي "أوبك" ما زالوا ينتظرون سماع المزيد من أعضاء مجموعة العشرين - على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كانت هذه الأرقام ستمثل تخفيضات حقيقية أم خفض مؤقت تفرضه معطيات السوق.

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يستمر خفض الإنتاج لمدة عامين تقريبًا، ولكن ليس على نفس مستوى شهرى مايو ويونيو المقبلين، موضحة أن منتجى النفط سيعمدون إلى تقليص حجم التخفيضات تدريجيا مع مرور الوقت، أى سيتم تقليص 10 ملايين برميل إلى 7.6 مليون برميل يوميًا مع انقضاء شهر يونيو حتى نهاية العام، ثم إلى 5.6 مليون حتى 2021 و2022.

وأعرب وزير الطاقة السعودى الأمير عبد العزيز بن سلمان عن سعادته البالغة لإنجاز مثل هذا الاتفاق التاريخي، وقال، فى تصريحات خاصة لوكالة بلومبرج بعد دقائق من وضع الاتفاق،" لقد أظهر تحالف أوبك أنه على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات التى يواجهها قطاع الطاقة كما أننا نسعى لإعادة الثقة فى أسواق النفط".