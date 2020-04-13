قوة مهام حكومية تتولى نقل مئات الجثامين جراء كورونا في الإكوادور

نقلت قوة مهام حكومية، 771 جثة من المستشفيات والمنازل الواقعة بمدينة جواياكيل بالإكوادور، بعد أن عجزت سلطات المدينة عن القيام بهذه المهمة.

وتعاني جواياكيل، وهي بؤرة تفشي فيروس كورونا في الإكوادور وأكثر مدينة اكتظاظا بالسكان في البلاد، من الزيادة السريعة لحصيلة القتلى، مما أجبر المستشفيات على ترك الجثامين في حاويات تبريد وبعض السكان على ترك جثث موتاهم في الشارع.

ونقلت قوة المهام 631 جثمانا من المستشفيات و140 جثمانا آخر من منازل الأشخاص ومن الشوارع منذ 31 مارس، حسبما ذكر رئيس القوة واتد ريسوان في تقرير نشره على تويتر في وقت متأخر من أمس الأحد.

وأضاف ريسوان أنه جرى التبرع بمئات من النعوش الخشبية لاستخدامها في أزمة فيروس كورونا، وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت أنه في الجنازات التي نظمتها حكومة المدينة في الأسابيع الأخيرة جرى استخدام نعوش مصنوعة من الورق المقوى.