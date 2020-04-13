الحكومة السورية تستثني بعض المهن الصناعية من قرار حظر التجوال

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وافقت الحكومة السورية على استثناء بعض المهن من قرار الحظر الذي فرضته منتصف الشهر الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السوري في جلسته اليوم الاثنين.

وطالب المجلس بأن تلتزم المحلات بالحد الأدنى من العمال، وضمان عدم حدوث حالات ازدحام والالتزام بأوقات الحظر المفروضة.

كان عدد من الفعاليات الاقتصادية، طالبت السماح لبعض المهن للعودة للعمل نظراً لما لها من تأثير على حركة القطاع الزراعي والصناعي والنقل.

وأعلنت الحكومة السورية منتصف شهر مارس الماضي، إغلاق المدارس والجامعات والأندية والمطاعم والمنشآت السياحية، فضلا عن إغلاق الأسواق والمناطق الصناعية، للحد من تجمع الأفراد تحسباً لانتشار فيروس كورونا.

وفرضت الحكومة حظراً للتجوال اعتباراً من الساعة السادسة مساءً لغاية السادسة صباحاً ، كما فرضت حضراً للتجوال يومي الجمعة والسبت اعتبارً من الساعة 12 ظهرا لغاية السادسة صباحاً.